استقبال رسمي لبعثة المنتخب بعد التتويج بـ11 ميدالية في بطولة العالم للخماسي الحديث

استقبل بعثة المنتخب الوطني، لدى عودتها إلى أرض الوطن، عددٌ من قيادات وزارة الشباب والرياضة، يتقدمهم أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، وعبد الأول، مدير عام الإدارة العامة للمنتخبات القومية، إلى جانب شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وشادي العزيز، أمين صندوق الاتحاد، وهاشم يس، المدير التنفيذي، والبطلة فريدة أبو هاشم؛ وذلك لتهنئة اللاعبين والجهازين الفني والإداري بالإنجاز الكبير الذي تحقق في بطولة العالم، والإشادة بالمستوى المتميز الذي ظهر به أبطال مصر خلال المنافسات.

وواصلت منتخبات مصر للخماسي الحديث تألقها على الساحة العالمية، بعدما أنهت مشاركتها في بطولة العالم للناشئين تحت 21 عامًا والشباب تحت 17 عامًا، التي أُقيمت بمدينة كاوناس الليتوانية خلال الفترة من 22 إلى 29 يوليو الجاري، بحصد 11 ميدالية متنوعة، بواقع ذهبيتين و4 فضيات و5 برونزيات.

وجاءت الميداليتان الذهبيتان عن طريق الثنائي زينة عامر وجنة الجندي، بعد التتويج بذهبية منافسات تتابع السيدات للناشئات تحت 21 عامًا، فيما أحرز منتخب الشباب تحت 17 عامًا ذهبية منافسات الفرق بواسطة الثلاثي مؤمن محمد، ومحمد أشرف، ومحمد عبد الجليل.

وفي منافسات الفردي والفرق، حصد المنتخب المصري أربع ميداليات فضية، حيث توّج مؤمن محمد بفضية فردي الشباب تحت 17 عامًا، كما أحرز منتخب الناشئين تحت 21 عامًا فضية الفرق عن طريق محمد حسن، وعمر عامر، وسيف سليمان، بينما نال منتخب الناشئات تحت 21 عامًا فضية الفرق بواسطة جنة الجندي، وزينة عامر، وجنا عطية. كما افتتح المنتخب المصري مشاركته في البطولة بفضية تتابع زوجي الشابات تحت 17 عامًا، التي حققتها غزل محمود ومريم عبد الناصر.

وأضاف أبطال مصر خمس ميداليات برونزية، حيث توّج محمد أشرف ببرونزية فردي الشباب تحت 17 عامًا، فيما أحرز محمد حسن برونزية فردي الرجال للناشئين تحت 21 عامًا، ونالت جنة الجندي برونزية فردي الناشئات تحت 21 عامًا. كما حقق الثنائي مؤمن عبد المجيد ومريم عبد الناصر برونزية التتابع المختلط للشباب تحت 17 عامًا، بينما توّج الثنائي محمد حسن وجنة الجندي ببرونزية التتابع المختلط للناشئين تحت 21 عامًا.

وضمّت بعثة منتخب الشباب تحت 17 عامًا، برئاسة عمرو شمس، اللاعبين: مؤمن محمد، زياد أحمد، ياسين الشربيني، محمد عبد الجليل، عبد الله سامح، محمد أشرف، مهند سامي، واللاعبات: غزل إبراهيم، نور إسلام، جودي وليد، مريم عبد الناصر، وميران محمود.

فيما ترأس أنس عبد السلام بعثة منتخب الناشئين تحت 21 عامًا، والتي ضمت اللاعبين: محمد حاتم، عمر عامر، سيف سليمان، أحمد عبد الحميد، محمد عادل، يوسف بيومي، حسن عاطف، واللاعبات: جنا عطية، جنة الجندي، زينة عامر، سارة عمرو، وعالية عنايت.

ويعكس هذا الإنجاز استمرار نجاح منظومة الخماسي الحديث المصرية في إعداد أجيال قادرة على المنافسة العالمية، ويؤكد المكانة المتميزة التي تحتلها مصر في اللعبة على مستوى الفئات السنية المختلفة.