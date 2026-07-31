ترامب يصف التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة بأنه مروع

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصول عشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني، الواقع في شمال أفريقيا، بأنه "مروع"، محذراً من احتمال وقوع سيناريو مماثل في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "إنه أمر مروع. تذكروا هذا المشهد. سيصبح حالنا كذلك خلال 3 سنوات إذا وصل الطرف الخطأ إلى السلطة.. إذا فاز الديمقراطيون، فلن تعيشوا حياة جيدة".

وكان يشير بذلك إلى احتمال فوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2028، وتولي الرئيس الجديد منصبه في مطلع العام التالي.

ويُعرف ترامب بتبنيه سياسات متشددة بشأن الهجرة، إلى جانب إجراءات صارمة لترحيل المهاجرين.

واتهم ترامب الديمقراطيين مراراً بالإضرار بالولايات المتحدة من خلال تبنيهم سياسة متساهلة بشأن الهجرة.

وأدى التدفق الكبير للمهاجرين إلى جيب سبتة، الواقع في شمال أفريقيا، إلى دخول إسبانيا في أزمة.

وخلال الأيام الأخيرة، وصل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى سبتة قادمين من المغرب، وكان معظمهم قد عبروا سباحةً.

ولقي أكثر من 30 مهاجراً حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة انطلاقاً من المغرب.

ويقع هذا الجيب الإسباني في شمال أفريقيا، وتحيط بها مياه البحر الأبيض المتوسط والمغرب.