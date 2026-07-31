تقارير: اجتماع بين الأهلي وأشرف داري لبحث فسخ التعاقد

كشفت تقارير صحفية خارجية أن إدارة النادي الأهلي تستعد لعقد اجتماع حاسم مع المدافع المغربي أشرف داري، من أجل بحث مستقبل اللاعب والوصول إلى اتفاق بشأن إنهاء التعاقد بين الطرفين.

وأوضحت صحيفة 9 إبريل المغربية أن الاجتماع سيشهد حضور وكيل أعمال داري، في إطار المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية ودية تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتجنب أي نزاعات محتملة.

وأشار الموقع إلى أن إدارة الأهلي تدرس إنهاء عقد المدافع المغربي بهدف تحرير مكان في قائمة اللاعبين الأجانب، تمهيدًا للتعاقد مع لاعب جديد قادر على تعزيز الخط الخلفي للفريق خلال الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن النادي الأهلي لا يمانع في مناقشة العروض المقدمة لضم أشرف داري، مؤكدًا أن أحد الأندية السعودية أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يتراجع عن إتمام الصفقة في اللحظات الأخيرة.

يُذكر أن أشرف داري كان قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2024، قادمًا من نادي بريست الفرنسي، غير أنه لم يقدم الأداء المنتظر منه بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها.