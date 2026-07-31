عبد العاطي: مصر تدعم جميع الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في الصومال

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الخميس، قرة العين صادزاي، القائم بأعمال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال (UNSOS)، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء، دعم مصر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في الصومال، انطلاقًا من التزامها بدعم مؤسسات الدولة الصومالية، والحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، باعتبار أن استقرار الصومال يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وللسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وشدد وزير الخارجية على أهمية توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، معربًا عن بالغ القلق إزاء التحديات المالية التي تواجه البعثة، ومطالبًا الشركاء الدوليين والدول الأعضاء بمجلس الأمن بمواصلة دعمها، وضمان توافر الإمكانات اللوجستية والمالية اللازمة لتمكينها من تنفيذ ولايتها على النحو المنشود.

كما أكد ضرورة الإبقاء على بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال ومكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال (UNSOS)، والعمل على دعمهما واستمرارهما، وتوفير التمويل اللازم لهما، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار ووحدة الصومال.

وفي السياق ذاته، شدد عبد العاطي على استعداد مصر لمواصلة تقديم جميع أشكال الدعم للأشقاء في الصومال، سواء في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار أو من خلال التعاون الثنائي، استنادًا إلى ما تمتلكه من خبرات واسعة في مجالات مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية، بما يعزز الأمن والاستقرار في الصومال والمنطقة.