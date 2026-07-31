أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا تعاقده مع الجناح البلجيكي الشاب جيسي بيسيوو، قادمًا من صفوف كلوب بروج البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة النادي لتعزيز صفوفه بعناصر موهوبة للمستقبل.

وكان برشلونة قد توصل إلى اتفاق نهائي مع كلوب بروج بشأن انتقال اللاعب منذ عدة أيام، قبل أن يتم الانتهاء من كافة التفاصيل التعاقدية الخاصة بالصفقة، التي ستضع المهاجم المصري، حمزة عبد الكريم، في منافسة قوية، على قيادة هجوم البارسا، خلال الفترة المقبلة.

وكشف برشلونة عبر بيانه الرسمي عن توقيع بيسيوو على عقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2031، مؤكدًا أن اللاعب يمثل إضافة واعدة لمستقبل الفريق الهجومي.

وأشار برشلونة إلى أن تقديم اللاعب بشكل رسمي سيتم خلال الفترة المقبلة داخل مقر النادي، معربًا عن ثقته في أن انضمام الجناح البلجيكي يعزز مشروع الفريق للمواسم القادمة.

ويتمتع جيسي بيسيوو، المولود في بلجيكا يوم 22 يناير 2008، بقدرات فنية مميزة، حيث يمتاز بالسرعة والقوة البدنية والمهارة العالية في المراوغة، كما كان أحد العناصر الأساسية في منتخبات بلجيكا للفئات السنية.

ولفت بيسيوو الأنظار خلال بطولة أوروبا تحت 17 عامًا عام 2025، بعدما تم اختياره ضمن التشكيل المثالي للمسابقة، عقب وصول منتخب بلجيكا إلى الدور نصف النهائي.

وبدأ اللاعب مسيرته في نادي لوفاينا، قبل الانتقال إلى كلوب بروج عام 2020، حيث شارك مع فرق النادي المختلفة، وتمكن من خوض 14 مباراة خلال الموسمين الأخيرين، سجل خلالها ثلاثة أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب.