فرنسا تشدد عمليات التفتيش على الحدود بسبب تدفق المهاجرين إلى سبتة

شددت فرنسا عمليات التفتيش على حدودها مع إسبانيا في ضوء تدفق المهاجرين على جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا.

وقال قصر الإليزيه، في باريس اليوم الجمعة، إنه في ضوء الوضع في سبتة، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون، وزير الداخلية إلى تشديد عمليات التفتيش على الحدود مع إسبانيا.

وتتشاور فرنسا مع السلطات الإسبانية والمغربية بشأن الوضع هناك.

وقال ماكرون في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إنه عرض على رئيس الوزراء الإسباني أي مساعدة ضرورية وأعرب له عن تضامنه.

وصرح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأنه أصدر بالفعل تعليمات مساء أمس الخميس، لتشديد عمليات التفتيش على الحدود الإسبانية دون تأخير.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر قوة التدخل السريع التابعة لوكالة الحدود لإجراء عمليات تفتيش في المناطق الداخلية أيضا.

وتضم الوحدة، التي تم نشرها حتى الآن على الحدود مع إيطاليا لإدارة الهجرة، رجال شرطة ودرك وجمارك، بالإضافة إلى جنود من وحدة مكافحة الإرهاب "سينتينيل".