الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من خريف ساخن مع اشتداد ظاهرة إلنينو

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من صيف متأخر وخريف حارين مناخيا في نصف الكرة الشمالي، مع اشتداد ظاهرة "إلنينو" المناخية، في وقت تتوقع فيه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الآن حدوث ظاهرة إلنينو قوية.

وقال جوتيريش في نيويورك اليوم الجمعة إن "ظاهرة إلنينو ليست على أعتابنا فحسب، بل إنها دخلت إلى المنزل وتزيد من حدة الحرارة. وما نراه الآن ليس سوى مقدمة، فإلنينو تزداد قوة، وتضيف مزيدا من الوقود إلى كوكب يشتعل بالفعل بسبب قباب حرارية حارقة، وحرائق غابات مدمرة، وبحار سجلت درجات حرارة قياسية".

وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن ظاهرة إلنينو، إلى جانب ارتفاع درجات حرارة المحيطات بالفعل وغيرها من الظواهر المناخية في المحيط الهندي، ستؤثر في أنماط الطقس العالمية خلال النصف الثاني من العام. وأضافت المنظمة بأنه من المتوقع أن تبلغ الاختلالات المناخية ذروتها في نوفمبر.

وأضاف جوتيريش قائلا: "ما لم نتحرك لحماية الناس ومعالجة السبب الجذري للأزمة فإن المخاطر ستصبح أكثر فتكا. لقد انتهى العرض التمهيدي. ولا يمكننا تحمل الانتظار حتى يبدأ الحدث الرئيسي".

كما انتقد أيضا الصمت الجزئي بشأن الأسباب الأساسية للأزمة.

وتابع، "أن الوقود الأحفوري يؤجج نيران هذه الأزمة. ويجب وقف التوسع في استخدامه. فالمزيد من الفحم والنفط والغاز سيقود إلى مستقبل أكثر قابلية للاشتعال".