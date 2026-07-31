السيطرة على حريق بمصنع أثاث في دمياط الجديدة دون خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة دمياط من السيطرة على حريق اندلع، مساء اليوم، داخل أحد مصانع الأثاث بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، دون وقوع خسائر في الأرواح، فيما أسفر الحادث عن عدد من حالات الاختناق التي جرى التعامل معها طبيًا.

وكان اللواء وائل الأشوح، مدير أمن دمياط، قد تلقى إخطارًا بنشوب الحريق، وعلى الفور وجه بانتقال قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، حيث دفعت الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.

وشهدت المنطقة تصاعدًا كثيفًا للأدخنة وألسنة اللهب، ما استدعى فصل المرافق والخدمات عن محيط المصنع كإجراء احترازي للحد من انتشار الحريق، فيما واصلت فرق الإطفاء أعمال المكافحة حتى نجحت في السيطرة على النيران، قبل أن تبدأ عمليات التبريد.

وأكد مصدر طبي أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات، وأن جميع الإصابات اقتصرت على حالات اختناق، جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن جميع الحالات مستقرة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يُرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على الأسباب النهائية وملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.