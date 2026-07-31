لاعب ريال مدريد ينتقل إلى فيورنتينا رسميا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، انتقال لاعبه الشاب فيكتور فالديبيناس إلى صفوف فيورنتينا الإيطالي، وذلك قبل ساعات من المواجهة الودية التي تجمع الفريقين ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

وأوضح النادي الملكي في بيان رسمي أنه توصل إلى اتفاق مع فيورنتينا بشأن انتقال فالديبيناس، الذي انضم إلى أكاديمية ريال مدريد عام 2018 وهو في سن الـ11، قبل أن يقضي ستة مواسم ضمن فرق الفئات السنية المختلفة بالنادي.

ولم يكشف ريال مدريد عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن المدافع البالغ من العمر 19 عامًا انتقل إلى النادي الإيطالي بشكل نهائي مقابل 8 ملايين يورو.

وكان فالديبيناس قد نجح في تسجيل ظهوره الأول مع الفريق الأول لريال مدريد خلال الموسم الماضي، كما توج مع فريق الشباب بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب، ليختتم مسيرته في أكاديمية النادي الملكي قبل خوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي.