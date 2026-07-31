الجيش السويسري ينقل المياه جواً إلى المزارع الألبية المتضررة من الجفاف

استدعت سويسرا قوات الجيش لتوصيل المياه إلى مزارع الماشية في جبال الألب بعد أن تسببت عدة أسابيع من الحرارة الشديدة في جفاف المروج الجبلية في البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت بلومبرج، اليوم الجمعة، إن مروحية من طراز "سوبر بوما" تابعة للقوات الجوية السويسرية قامت بنقل 14 ألف لترا (3700 جالونا) من المياه إلى مزرعتين في الجبال فوق العاصمة السويسرية برن اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، إن المزارع القريبة من بلدة ديمتيجن "تأثرت بشدة بالجفاف المستمر."

وتشهد أوروبا أسوأ حالة جفاف لها منذ عقود، مع تداعيات تمتد عبر سلاسل الطاقة والنقل والإمدادات الغذائية.

وأجبرت مستويات المياه المنخفضة بشكل قياسي في الأنهار على إغلاق المحطات النووية، وعطلت الشحن على نهر الراين والدانوب، وأشعلت حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا.