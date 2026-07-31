منتخب مصر للشباب يتفوق على الأردن بثلاثية في بروفة ودية قبل التصفيات

حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2007 فوزًا وديًا مستحقًا على نظيره الأردني بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، ضمن استعداداتهما لخوض التصفيات المؤهلة لكأسي أمم أفريقيا وآسيا تحت 20 عامًا.

وافتتح إياد مدحت التسجيل للفراعنة في الدقيقة 18 بعدما حول برأسه عرضية متقنة من محمد فرج إلى داخل الشباك، قبل أن يعزز محمود حمد النتيجة بإحراز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 والخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، مستفيدًا في المناسبتين من عرضيتين أرسلهما مهند الشامي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى المدير الفني وائل رياض عدة تغييرات لإشراك أكبر عدد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم قبل انطلاق تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب، المقرر إقامتها في غانا العام المقبل.

وواصل المنتخب المصري فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وكاد عمر العزب أن يضيف الهدف الرابع، إلا أن تسديدته اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 51، بينما اكتفى المنتخب الأردني ببعض المحاولات المحدودة، أبرزها تسديدة محمد البيطار التي تصدى لها الحارس عمر عبد العزيز ببراعة، ورأسية البديل عهد الشحادات التي مرت بجوار القائم في الدقائق الأخيرة.

وقدم منتخب مصر أداءً مطمئنًا خلال المواجهة، ليؤكد جاهزيته قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.