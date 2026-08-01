سي بي إس نيوز عن مصادر: أمريكا وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران

ذكرت شبكة سي.بي.إس نيوز، يوم الجمعة، نقلًا عن مصادر، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان شن حملة على أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران، مع احتمال تنفيذ ضربات مطلع الأسبوع.

ووفقا للمصادر التي استشهدت بها الشبكة، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدر بعد الموافقة النهائية على شن هذه الضربات.

وذكرت الشبكة أن هذه الحملة ستكون واحدة من أقسى الحملات التي شنت حتى الآن ضد البنية التحتية للطاقة الإيرانية خلال الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على طهران، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت الشبكة، أنّ هناك نقاشا حول إنهاء الضربات قبل افتتاح الأسواق المالية يوم الاثنين.