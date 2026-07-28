واصل المهاجم المصري حمزة عبد الكريم لفت الأنظار خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما سجل هدفي برشلونة في التعادل 2-2 أمام برمنجهام سيتي، قبل أن يخسر الفريق الكتالوني بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، في المباراة الودية التي أقيمت ضمن معسكره التحضيري في إنجلترا.

وافتتح حمزة عبد الكريم التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 42، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 60، ليؤكد بدايته القوية مع الفريق الأول تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك.

وشارك المهاجم المصري أساسيًا في قيادة هجوم برشلونة، إلى جانب الوافد الجديد كريم أديمي، ضمن تشكيلة شهدت الاعتماد على عدد من العناصر الشابة خلال اللقاء.

ويواصل برشلونة استعداداته للموسم الجديد بخوض مباراتين وديتين أمام بريستون نورث إيند ونوتنجهام فورست، قبل السفر إلى إيطاليا لمواجهة أودينيزي، ثم اختتام فترة الإعداد بمواجهة الأهلي يوم 19 أغسطس في بطولة كأس خوان جامبر.