قال منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح، إنّ فرص نجاح الاتفاق الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة باتت مرهونة بمدى التزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها، وفي مقدمتها الانسحاب من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها داخل القطاع.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، مشيرًا إلى أن نجاح الاتفاق يعتمد على ممارسة الإدارة الأمريكية والوسطاء ضغوطًا حقيقية على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والانسحاب من المناطق المحددة.

وأوضح أن الجدل القائم بشأن ربط الانسحاب الإسرائيلي بملف السلاح تم حسمه من خلال التفاهمات التي جرى التوصل إليها، مؤكدًا أن هناك اتفاقًا يتضمن وضع السلاح تحت إشراف اللجنة الوطنية الانتقالية، بما يفتح الطريق أمام تنفيذ بقية بنود الاتفاق.

ولفت إلى أنّ اللجنة الوطنية، التي تضم شخصيات تكنوقراطية، ستتولى إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية لمدة عامين، على أن تعود بعد ذلك السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع.

وأشار الحايك إلى أن الكرة أصبحت الآن في الملعب الإسرائيلي، معتبرًا أن الجانب الفلسطيني أوفى بما هو مطلوب منه في إطار التفاهمات، بينما يبقى تنفيذ الاتفاق مرتبطًا بمدى التزام إسرائيل ببنوده.

واتهم الحايك، الحكومة الإسرائيلية باستخدام الوقت والمواقف السياسية الداخلية ذريعة لتعطيل تنفيذ الاتفاق، لافتًا إلى أن الاعتبارات الانتخابية لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركائه في الائتلاف الحاكم تلقي بظلالها على مسار تنفيذ التفاهمات.

وأكد أن الاتفاق جاء برعاية الولايات المتحدة وبمشاركة الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب موقفًا واضحًا من إسرائيل بشأن تنفيذ التزاماتها، بما يضمن استكمال مسار وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار في قطاع غزة.