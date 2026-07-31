اندلاع حريق غرب أثينا مع اشتعال حرائق في مناطق يونانية أخرى

اندلع حريق غابات ضخم غرب العاصمة اليونانية أثينا بعد ظهر اليوم الجمعة، فيما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان فوق ضاحية داسوس، حيث أمكن رؤيتها في وسط أثينا.

وحثت الحماية المدنية السكان على مغادرة المنطقة باتجاه ضاحية بيرستيري، كإجراء احترازي.

وقالت متحدثة باسم الحماية المدنية لقناة "سكاي" الإخبارية اليونانية: "أمرنا بإخلاء المنطقة كإجراء احترازي." وأضافت أن الدخان يشكل خطرا خاصا على الأطفال وكبار السن.

وأفادت السلطات، بأن النيران اندلعت بالقرب من العاصمة، في وقت تواصل فيه حرائق الغابات الضخمة إبقاء خدمات الطوارئ في اليونان في حالة استنفار، مشيرة إلى أن الوضع حرج بشكل خاص على بُعد نحو 60 كيلومترا شمال غرب أثينا.

وبحسب السلطات، تمتد ألسنة اللهب هناك على جبهة يبلغ طولها عدة كيلومترات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مئات الأشخاص في منطقتي أجيوس فاسيليوس وبورتو جيرمينو تعين إجلاؤهم بالقوارب إلى مناطق آمنة بعدما حاصرتهم ألسنة اللهب.

ويستعر حريق ضخم آخر في شبه جزيرة بيلوبونيز قرب بورتو هيلي. وذكرت هيئة الإذاعة اليونانية "إي آر تي" أنه تم أيضا إجلاء العديد من القرى هناك كإجراء احترازي.