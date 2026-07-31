ترامب يحذر: سنوجه لإيران ضربات عنيفة للغاية

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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بتوجيه المزيد من الضربات لإيران، قائلاً: "سنضربهم بقوة شديدة"، وفق تصريحات أدلى بها خلال اجتماع لإدارته في منتجع كامب ديفيد الرئاسي.

ولم يحدد ترامب إطاراً زمنياً لهذه الضربات، كما لم يقدم تفاصيل إضافية.

وقال، رداً على سؤال بشأن الأسابيع الأربعة المقبلة: "سيأتي وقت يقولون فيه: لم نعد قادرين على تحمل ذلك".

وأكد أن إيران لا تزال تحتفظ ببعض قدراتها العسكرية رغم الضربات التي تعرضت لها حتى الآن، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يستمر طويلاً.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه لم ينفذ أي ضربات جديدة على إيران خلال الليل.

وأبدى ترامب إحباطه إزاء الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع.

وجدد انتقاداته لإيران، متهماً إياها بعدم الالتزام بالاتفاقات في كثير من الأحيان، وبتحريف مضمون المحادثات علناً.

وقال: "كل ما يفعلونه يثير غضبي".