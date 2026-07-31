 المفوضية الأوروبية توافق على خطة دعم أسعار الوقود في إسبانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المفوضية الأوروبية توافق على خطة دعم أسعار الوقود في إسبانيا

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2026 - 9:26 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2026 - 9:26 م

أعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها على نظام الدعم المؤقت لأسعار الوقود في إسبانيا بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة.

يذكر أن خطة الدعم الإسباني تتضمن تقديم  منحا مباشرة بإجمالي 74 مليون يورو "85.2 مليون دولار"، واستمرار تقديم المساعدات حتى 31 مارس المقبل، لكل الشركات التي تقدم خدمات النقل البحري قصير المدى في الاتحاد الأوروبي وتلبي شروطا محددة. كما يغطي الدعم ما يصل إلى 70% من التكاليف الإضافية للوقود خلال الفترة من 21 مارس إلى 20 يونيو الماضيين، وخلال الفترة من 22 يونيو الماضي إلى 21 سبتمبر المقبل. وسيتم تحديد قيمة الدعم لكل سفينة على أساس إجمالي حمولتها وطول رحلاتها على الخطوط الملاحية المقررة.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها ترى أن الإجراءات الإسبانية تتفق مع  قواعد السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.


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