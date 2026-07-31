أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن «لا اتفاق في غزة دون مصر، ولا استقرار في المنطقة إلا بحضور القاهرة على مائدة التفاوض»، مشددًا على أن الدور المصري كان حاسمًا في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الحرب في القطاع.

وقال، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى صيغة اتفاق لوقف الحرب في غزة جاء بعد مفاوضات شاقة قادتها مصر، بالتنسيق مع قطر وتركيا والولايات المتحدة.

وأضاف أن ترامب وجه الشكر إلى مصر، وأشاد بدورها المحوري في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدًا أن جهود الوسطاء، وفي مقدمتهم القاهرة، كانت سببًا رئيسيًا في تحقيق هذا الاختراق، بعد مفاوضات وصفها بأنها من بين الأكثر تعقيدًا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضح بكري أن بنود الاتفاق تشمل الوقف الشامل للأعمال العسكرية، والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة وفق جدول زمني وآليات تنفيذ متفق عليها، إلى جانب تشكيل إدارة فلسطينية انتقالية من شخصيات تكنوقراط لإدارة القطاع بعيدًا عن الانقسام.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضًا إطلاق برنامج دولي واسع لإعادة إعمار قطاع غزة، وإعادة تشغيل المرافق والخدمات الأساسية، مع نشر قوة دولية مؤقتة للمساعدة في حفظ الاستقرار والإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية، إلى جانب التوصل إلى آلية للتعامل مع سلاح الفصائل الفلسطينية.

وشدد على أن «مصر كانت في قلب الحدث» منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب في أكتوبر 2023، موضحًا أن القاهرة تحركت على أكثر من مسار، سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا، وكان موقفها واضحًا في رفض تهجير الفلسطينيين، ودعم الأشقاء الفلسطينيين، والحوار المستمر مع الفصائل، والتأكيد على رفض تصفية القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الخميس، أن «مجلس السلام» الذي يرأسه توصل إلى اتفاق بشأن «نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل» في قطاع غزة.

وأوضح ترامب أن الاتفاق سينفذ على مراحل، مع انسحاب القوات الإسرائيلية بالتزامن مع عملية نزع السلاح، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين القطاع، كما وجه الشكر إلى الوسطاء، وهم مصر وقطر وتركيا.