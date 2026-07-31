اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب الروس يحذر من توقف التصدير عبر البحر الأسود

حذر اتحاد مصدري الحبوب الروس من خطر الاضطراب الكامل لممرات تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مع استمرار الهجمات على السفن في هذه الممرات التي بدأت الشهر الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه في حال توقف التصدير عبر البحر الأسود، ستنخفض صادرات القمح الروسي خلال الموسم الحالي بما بين 30 و35 مليون طن بما يعادل نحو 15% من إجمالي إمدادات القمح العالمية.

وحذر اتحاد المصدرين من أنه لا يمكن تعويض النقص في الصادرات الروسية بإمدادات بديلة من الدول الأخرى المنتجة للقمح.

يذكر أن روسيا تهاجم الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود والسفن التي تتعامل معها، في حين تهاجم أوكرانيا الموانئ والسفن الروسية وغيرها من البنية التحتية الروسية خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي عامين.