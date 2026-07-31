نجم الزمالك السابق: استمرار معتمد جمال كان ضروريا

أكد أكرم عبد المجيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن استمرار معتمد جمال على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم كان قرارًا ضروريًا، في ظل المرحلة التي يمر بها النادي.

وقال أكرم عبد المجيد، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، إن استقرار الجهاز الفني سيساعد الفريق على الدخول إلى الموسم الجديد بصورة أفضل، مشيدًا بالثقة التي حصل عليها معتمد جمال.

وأضاف أن الزمالك بحاجة إلى خوض عدد من المباريات الودية خلال فترة الإعداد، من أجل رفع جاهزية اللاعبين فنيًا وبدنيًا، والوصول إلى أفضل مستوى قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن معتمد جمال سيولي اهتمامًا كبيرًا برفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال فترة الإعداد، بما ينعكس إيجابيًا على أداء الفريق طوال الموسم.

واختتم أكرم عبد المجيد تصريحاته متمنيًا التوفيق لمعتمد جمال في مهمته مع الزمالك، معربًا عن ثقته في قدرته على قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.