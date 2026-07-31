تمكن حمزة عبد الكريم، لاعب نادي برشلونة الإسباني من تسجيل أول أهدافه مع الفريق الأول للبارسا، خلال مباراة برمنجهام سيتي الإنجليزي.

ويواجه نادي برشلونة الإسباني فريق برمنجهام سيتي الإنجليزي، مساء اليوم، الجمعة، على ملعب سانت أندرو، في مباراة ودية، في إطار الاستعدادات لبداية الموسم الجديد.

وبعدما تقدم برمنجهام سيتي في النتيجة، حصل حمزة عبد الكريم على ركلة جزاء بالدقيقة 39، إثر عرقلته داخل منطقة الجزاء، ليقرر هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة منحه فرصة تسديدها.

ونفذ حمزة عبد الكريم ركلة الجزاء، إذ صوب كرة قوية بيساره على يسار الحارس، الذي ارتمى يمينًا، ليعلن عن الهدف الأول لبرشلونة في المباراة، والتعادل.

والتقطت عدسات الكاميرات، تواجد الإنجليزي، جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد الإسباني في مدرجات الملعب، حيث يحرص على متابعة الفريق الذي لعب في صفوف ناشئيه، أمام غريمه التقليدي حاليًا.

وتعد هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يشارك فيها حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر، مع الفريق الأول لبرشلونة، حيث سبق وأن تواجد بالمباراة الودية أمام أوروبا، الأسبوع الماضي، والتي فاز فيها البارسا بأربعة أهداف مقابل هدف.