الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على ميناء دمياط: عمل عدائي ضد مصر وتهديد خطير للاستقرار الإقليمي

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن تضامنه مع مصر في أعقاب الهجوم بطائرة مسيّرة الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط.

وقال الاتحاد في بيان، إنه يدين هذا العمل العدائي ضد مصر، باعتباره تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة البحرية، مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي، وضمان حرية وأمن الملاحة.

وشدد الاتحاد الأوروبي على استعداده لدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وجدد التزامه بالعمل مع الشركاء الإقليميين من أجل الحفاظ على الاستقرار في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط على نطاق أوسع.

وفي هذا السياق، ذكّر الاتحاد الأوروبي بشراكته الممتدة مع مصر، ويؤكد مجددًا عزمه على مواصلة العمل معها لتعزيز الأمن الجماعي.

وكان مجلس الوزراء قال إنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة.

وأضاف في بيان صدر صباح الخميس، أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.