الناطق باسم الجهاد الفلسطينية لـ الشروق: لهذه الأسباب نتحفظ على اتفاق غزة المعلن من جانب ترامب

كشف الناطق الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد الحاج موسى، عن أسباب تحفظ الحركة على الصيغة الحالية المتداولة لاتفاق غزة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى تفاهمات لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وقال موسى في حديث خاص لـ "الشروق ": "تحفظنا على الصيغة الحالية لكونها عامة وفضفاضة، وتفتقر إلى ضمانات ملزمة للعدو، كالانسحاب، والالتزام بالمرحلة الأولى، والإعمار، وتفكيك المليشيات".

وأوضح موسى أن "الصيغة الحالية تخلو من تعهدات صريحة بوقف الاغتيالات والقتل اليومي، وهو ما يثبته استمرار القصف رغم الإعلان عن الاتفاق".

وتابع: "نطالب بصيغة دقيقة تقوم على الالتزام المتبادل، بحيث يكون هناك بند ملزم للعدو مقابل كل خطوة تخطوها فصائل المقاومة، بعيدًا عن العموميات".

واعتبر موسى أن "تصريحات ترامب بشأن الاتفاق مضللة"، قائلًا: "ترامب خرج ليقول إن جوهر هذا الاتفاق هو نزع سلاح الشعب الفلسطيني، وهذا تضليل، كما أنه لم يتحدث عن تعهدات الاحتلال"، مشيرا إلى أن "هناك فرق كبير بين نزع السلاح وحصر وتخزين السلاح ضمن اتفاق فلسطيني".

وأكد الناطق باسم حركة الجهاد الفلسطينية أن "الحركة تعاملت بمسئولية عالية وإيجابية لوقف معاناة أهلنا في غزة وحماية تضحياتهم".

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، فجر اليوم الجمعة، إن "مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لسلاح حركة حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة".

وأضاف ترامب: "تُعد هذه خطوة هائلة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين، ويمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة لكي تخضع غزة أخيرا لحكم حكومة فلسطينية جديدة ستعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه، ستحظى إسرائيل بالأمن الذي تستحقه، ولن تعود غزة تُستخدم كقاعدة لشن هجمات إرهابية"، على حد تعبيره.

ووجه ترامب الشكر إلى "الوسطاء - مصر وقطر وتركيا - على جهودهم المهمة" في سبيل التوصل إلى الاتفاق.

كما أعلن "مجلس السلام في غزة" التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لتنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن انسحابا إسرائيليا من القطاع ونزع سلاح حركة "حماس".

وقال المجلس في بيان إنه والدول الوسيطة يعلنان موافقة حماس على خريطة طريق مفصلة لتنفيذ المراحل التالية من وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن خريطة الطريق تمثل "اختراقا تاريخيا"، مشيرا إلى أنها "تتضمن للمرة الأولى التزاما رسميا من حماس بخطة قابلة للتنفيذ للتخلي عن جميع أسلحتها والتي سيتبعها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء

وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، في منشور على منصة "إكس"، ضرورة أن تكون آليات التنفيذ والتحقق "حقيقية وفعالة"، وأن يجري انسحاب القوات الإسرائيلية بالتوازي مع عملية تفكيك الأسلحة.

من جانبها، رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بـ"التقدم المعلن" بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مؤكدة جاهزيتها لتحمل مسئولياتها.