حمزة عبد الكريم أساسيا في تشكيل برشلونة أمام برمنجهام الإنجليزي

أعلن هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة الإسباني تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام برمنجهام سيتي الإنجليزي.

ويخوض برشلونة الإسباني مواجهة ودية أمام برمنجهام سيتي الإنجليزي، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، الجمعة، على ملعب سانت أندرو، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق موسم 2026-2027.

ويشهد التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني تواجد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي يقود الخط الأمامي إلى جانب الوافد الجديد كريم أديمي، المنضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء تشكيل برشلونة للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: تشافي إسبارت - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتين - جوفري تورنتس

خط الوسط: مارك كاسادو - مارك بيرنال - إبريما تونكارا

خط الهجوم: شين كلايفرت - حمزة عبد الكريم - كريم أديمي.

ويواصل المدير الفني الألماني هانز فليك منح الفرصة للمواهب الشابة خلال فترة الإعداد، بعدما قرر تصعيد حمزة عبد الكريم إلى الفريق الأول للمشاركة في التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد.

وكان المهاجم المصري قد سجل ظهورًا مميزًا في المباراة الودية السابقة، عندما شارك في فوز برشلونة على فريق أوروبا، أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الإسباني، بنتيجة 4-1 الأسبوع الماضي، ليواصل تقديم أوراق اعتماده مع الفريق الأول.