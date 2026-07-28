أكد البرتغالي فابيو نونو، محلل الأداء السابق بنادي الزمالك، أن كل ما تردد بشأن عودته للعمل ضمن الجهاز الفني للفريق لا يستند إلى أي تواصل رسمي، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ أي اتصال من مسؤولي القلعة البيضاء حتى الآن.

وأوضح نونو أن رغبته كانت الاستمرار مع الزمالك، وهو ما دفعه إلى تأجيل النظر في عدة عروض تلقاها عقب نهاية الموسم الماضي، على أمل حسم موقفه مع النادي.

وأضاف أن أندية من المغرب وقطر وليبيا أبدت اهتمامها بالحصول على خدماته، لكنه فضّل الانتظار لمعرفة موقف الزمالك، خاصة بعد حسم ملف المدير الفني والإبقاء على معتمد جمال في منصبه.

وأشار إلى أنه لا يزال يرحب بفكرة العودة إلى الفريق إذا تلقى عرضًا رسميًا، مؤكدًا أن ارتباطه بالنادي لم يتغير، وأنه سيوافق على الفور حال طلبه للعمل مجددًا.

واختتم البرتغالي تصريحاته بالتأكيد على أنه لن ينتظر طويلًا، إذ سيمنح الزمالك مهلة أخيرة تمتد لأسبوع، قبل أن يبدأ دراسة العروض التي تلقاها لاتخاذ قراره بشأن محطته المقبلة.