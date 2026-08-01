ميرفت التلاوي: حكومة الجنزوري رفضت خطتي لشراء 3 شركات لاستثمار أموال المعاشات والتأمينات

قالت السفيرة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية سابقا، إن حكومة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري رفضت خطتها الاستثمارية لشراء أسهم شركات "موبينيل، وحديد الدخيلة، ومجمع الألومنيوم" لاستثمار أموال المعاشات والتأمينات.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كل الكلام"، عبر فضائية "الشمس" إلى استثمارها جزءا من أموال المعاشات في هذه الشركات، موضحة أنها رغبت في الاستحواذ على كل أسهم الشركات بسبب حجم عوائدها الكبير.

وتابعت: "للأسف الشديد، الحكومة رفضت فكرتي وقت الدكتور كمال الجنزوري، وقلت لهم: بدلا من أن تمنحوا هذه المؤسسات لشخص واحد، امنحوها للتأمينات؛ وبدلا من أن نُغني شخصا واحدا سنُغني 30 مليونا، ونرفع مستواهم وتصبح المعاشات أفضل من رواتبهم الأصلية".

وأضافت: "أنا لم أكن أعلم من الذي عرض عليهم شراء الشركات، إنما الفكرة بالنسبة لهذه الشركات الثلاث أنها كانت سترفع من المستوى المعيشي لثلث السكان، وستعوض ضعف المعاشات، وبالتالي يكتفي المواطنون بالمعاش ويتقاعدون من الوزارات، وتُعين الدولة شبابا جديدًا".

ولفتت إلى أن ملف المعاشات مثل "مشكلة كبيرة" واجهتها خلال فترة توليها الوزارة، لافتة إلى أن "المفهوم العام حينها كان يعتبر أموال التأمينات هي فلوس الحكومة، وليست أموالا خاصة".

وأوضحت أن هذا المفهوم "الخطأ" سمح لرئيس الوزراء آنذاك بسحب الأموال منها واستخدامها لتمويل مشروع توشكى، كما سمح لوزير الإعلام بالسحب منها لتمويل بناء مدينة الإنتاج الإعلام، قائلا: "أخدوها بدون أي وجه حق على أساس أنها مال عام ومفيش عائد منها يرجع منها لصندوق المعاشات".

ونوهت بأنها صممت عند انضمامها للجنة الخمسين لصياغة الدستور على إدراج بند دستوري خاص بالمعاشات يتضمن ثلاث نقاط رئيسية؛ أولها إقرار أن المعاشات "أموال خاصة"، وثانيها إلزامية استثمارها في مجالات ناجحة، وثالثها تخصيص كامل العوائد الاستثمارية لصالح أصحاب المعاشات.