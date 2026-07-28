مئات المناهضين للهجرة يتظاهرون أمام سفارة المغرب في مدريد

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تظاهر مئات المعارضين للهجرة قرب السفارة المغربية في مدريد مساء الجمعة، للتنديد بما سموه "غزو" المهاجرين لمدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني.

ودخل نحو 60 ألف مهاجر إلى سبتة بشكل غير نظامي خلال الأيام القليلة الماضية، وفق السلطات المحلية، وهو حدث وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأنه "هجوم وانتهاك لوحدة أراضي إسبانيا".

وأكدت الحكومة الإسبانية مساء أن "معظمهم" قد عادوا إلى المغرب.

وهتف المتظاهرون في مدريد، والعديد منهم يرتدون ملابس سوداء بالكامل، بشعارات أبرزها "إسبانيا مسيحية وليست مسلمة" و"الوحدة الوطنية"، بحسب ما أفاد صحفي من وكالة فرانس برس في الموقع.

في مقدمة التظاهرة، رفع البعض لافتة كبيرة كُتب عليها "الهجرة العكسية"، وهو مفهوم تروج له العديد من تنظيمات اليمين المتطرف في أوروبا.

ولوّح آخرون بأعلام إسبانيا الحمراء والصفراء، بينما ارتفعت أصوات تدعو إلى "الدفاع عن الهوية الإسبانية".

كما رفع العديد من المحتجين أذرعهم، وكان بعضهم مكشوفي الوجوه.

ووجه متظاهرون إهانات لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي تدعو حكومته إلى نهج منفتح تجاه الهجرة، مخالفة بذلك التوجه السائد في العديد من الدول الأوروبية، حيث اتهمته الحشود بـ"بيع إسبانيا للمسلمين" في خضم "أزمة خرجت عن السيطرة".

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة حول المتظاهرين أمام السفارة المغربية، وشمل ذلك مروحية وطائرة مسيّرة للمراقبة تحلقان في الأجواء.

بدأت التظاهرة في الساعة الثامنة والنصف مساء، وتفرقت سلميا بعد نحو ساعة.