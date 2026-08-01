تسنيم عن مسؤول إيراني: طهران أعدت خطة شاملة للرد على أي تهور أمريكي محتمل

قالت وكالة تسنيم نقلا عن مسؤول إيراني كبير، إن إيران تعتبر التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على البنية التحتية الإيرانية "دربا من دروب التهور".

وأضافت الوكالة نقلا عن المسئول، قوله إن إيران أعدت خطة شاملة للرد على أي تهور أمريكي محتمل.

وبحسب المسئول الإيراني، فإنّ خطة الرد الإيرانية تتضمن البنية التحتية الحيوية لإسرائيل وأمريكا في المنطقة.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة سي.بي.إس نيوز، نقلًا عن مصادر، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان شن حملة على أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران، مع احتمال تنفيذ ضربات مطلع الأسبوع.

ووفقا للمصادر التي استشهدت بها الشبكة، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدر بعد الموافقة النهائية على شن هذه الضربات.

وذكرت الشبكة أن هذه الحملة ستكون واحدة من أقسى الحملات التي شنت حتى الآن ضد البنية التحتية للطاقة الإيرانية خلال الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على طهران، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت الشبكة، أنّ هناك نقاشا حول إنهاء الضربات قبل افتتاح الأسواق المالية يوم الاثنين.