قال الدكتور أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين، إن منظومة الخصم المباشر تمثل خطوة هامة في مسار تطوير منظومة الخبز المدعم.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "المحور"، أن المنظومة لا تقتصر على تعديل آلية السداد المالي، وتستهدف بناء منظومة أكثر فاعلية وانضباطا ترتكز على الحوكمة والربط الإلكتروني بين كل أطراف المنظومة.

وأوضح أن المنظومة الجديدة ليس لها أي تأثير مباشر على المواطن، مشيرا إلى أن المواطن بعيد تماما عن إجراءات هذه المنظومة وسيستمر في صرف حصته التموينية المقررة.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تبسيط المعاملات المالية، وتسريع التسويات المالية، لتوفير بيانات دقيقة تدعم عمليات المتابعة والرقابة واتخاذ القرار للحفاظ على الدعم مع ضمان انتظام إنتاج وصرف الخبز دون أي تأثير.

ونفي وجود أي نية لتقليص عدد الأرغفة المخصصة للمواطنين، مشددا على ثبات وزن الرغيف عند 90 جراما، ولفت إلى أن المنظومة "لا تفرض أي أعباء جديدة" على أصحاب المخابز الذين يعتبرون شركاء رئيسيين.

وأوضح أن النظام القديم كان يرتكز على "الاستعاضة"، كانت هيئة السلع التموينية تمنح الأقماح للمطاحن على سبيل الأمانة لتقوم بطحنها وتوزيع الحصص على المخابز، بينما تتحمل الدولة كل تكاليف الطحن وإنتاج رغيف الخبز المدعم.

ونوه بأن الآلية الجديدة ستكون مباشرة تسمح للمخبز بشراء الدقيق مباشرة بالسعر الحر من المطحن، في حين يشتري المطحن الأقماح من هيئة السلع التموينية لضبط الدورة وحوكمتها ماليا.

ونفى احتمالية حدوث أي مغالاة أو رفع للأسعار من قبل المطاحن، مؤكدا أن الدولة تمتلك الأقماح وتتحكم في تحديد الأسعار وضبط كل تفاصيل المنظومة.

ونوه أن المنظومة الجديدة قد تمثل "البداية للتحول نحو نظام الدعم النقدي"، مؤكدا أنها لن تؤثر في جميع الأحوال على مستحقات المواطن الفرد البالغة 5 أرغفة بوزن 90 جراما للرغيف وبتكلفة 20 قرشا.