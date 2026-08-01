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أعرب حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر عن سعادته الكبيرة بتسجيل أول أهدافه بقميص برشلونة خلال مباراة ودية انتهت بالتعادل 2-2 مع برمنجهام سيتي قبل أن يحسم الفريق الإنجليزي المواجهة لصالحه بركلات الترجيح.

سجل حمزة عبد الكريم هدفي برشلونة، ليقص شريط أهدافه مع الفريق الأول بعد تسجيله 6 أهداف بقميص فريق الشباب بعد إعارته من الأهلي في فبراير الماضي.

وقرر برشلونة تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم وتصعيده للفريق الأول مؤقتا، حيث شارك في أول مباراتين وديتين تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وصرح المهاجم الشاب البالغ من العمر 18 عاما عبر قناة برشلونة عقب اللقاء الودي الذي أقيم مساء الجمعة "أنا سعيد للغاية، وأتمنى تسجيل المزيد من الأهداف مع برشلونة".

أضاف "نحن فريق شاب، نتحسن من مباراة أخرى، ونحتاج أن ننسجم سويا بشكل أفضل، وأتمنى أن أواصل أنا والفريق العمل والتحسن مع كل مباراة".

وختم حمزة عبد الكريم "برمنجهام فريق قوي بدنيا، ولكننا قدمنا مباراة جيدة على أرض الملعب، وهذا يبني الثقة في جميع أنحاء الفريق".

ويستعد برشلونة لخوض مباراتين وديتين أمام نوتنجهام فورست الإنجليزي وأودينيزي الإيطالي يومي 5 و9 أغسطس الجاري، ويتردد أنه بصدد مواجهة فريق مغربي في منتصف الشهر قبل اللعب مع الأهلي يوم 19 أغسطس في بطولة كأس خوان جامبر الودية.