«إمكانيات هائلة وعقلية رائعة» فليك يشيد بحمزة عبد الكريم بعد ودية برشلونة وبرمنجهام

أشاد الألماني هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة باللاعب الواعد حمزة عبد الكريم بعد المباراة الودية أمام برمنجهام سيتي التي انتهت بالتعادل 2-2 قبل أن يفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح.

أحرز حمزة عبد الكريم هدفي برشلونة، ليقص شريط أهدافه مع الفريق الأول بعد تسجيله 6 أهداف بقميص فريق الشباب بعد إعارته من الأهلي في فبراير الماضي.

وقرر برشلونة تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم وتصعيده للفريق الأول مؤقتا، حيث شارك في أول مباراتين وديتين تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

قال فليك في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة "حمزة لديه إمكانيات هائلة مثل باقي زملائه الشاب، والأهم إظهار جودة قدراتهم، وهو ما نجح فيه حمزة، أنا سعيد بالعمل مع الاعبين الشباب".

أضاف المدرب الألماني "حمزة يتسم بشخصية رائعة ومتواضع، وعقلية تحفزه دائما على بذل أقصى جهد، وهذا رائع، فهو لديه إمكانيات كبيرة كمهاجم، ويستغل الفرص داخل منطقة الجزاء بشكل جيد، وتسجيله هدفين سيمنحه ثقة كبيرة في الأسابيع القادمة".

وبشأن اهتمام برشلونة بدعم هجومه بالتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، رد فليك "لست شخصا حالما، أركز فقط مع اللاعبين المتاحين في صفوف الفريق لتحقيق أهدافنا في الموسم الجديد التي لن تختلف عن الموسمين الماضيين".

وبشأن مشاركة الوافد الجديد كريم أديمي المنضم من دورتموند لأول مرة بقميص البارسا، قال المدرب الألماني "(كريم) لديه إمكانيات أفضل مما قدمه أمام برمنجهام، ولكن هذا طبيعي لأنه لم يتدرب معنا سوى أسبوع فقط، ولكن أثق أنه سيعزز هجوم برشلونة بقوة بفضل سرعته وتميزه في إنهاء الفرص".

وختم هانزي فليك "لقد تحدثت مع فيران توريس خلال كأس العالم، وهو الآن في إجازة وأنا أحترم ذلك، لقد أظهر بالفعل مدى أهميته وهذا ما نريده، وأتمنى وأتوقع أن يستمر معنا الموسم المقبل".

وسجل فيران توريس هدف تتويج إسبانيا بكأس العالم على حساب الأرجنتين، لكن ترددت أنباء أنه تلقى عرضا مغريا من باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم كونه الخيار الأول في هجوم برشلونة بعد رحيل البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.