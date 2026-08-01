إنفانتينو يستسلم ويعلن إلغاء مشروعه بإنشاء شركة خاصة للفيفا بعد انقسام عالمي

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استسلامه أمام الانقسام العالمي الذي أحدثه اقتراحه بإنشاء شركة خاصة لبيع حقوق التجارية والإعلانية للبطولات الكبرى في الفيفا وعلى رأسها كأس العالم.

قال إنفانتينو في بيان نشره الحساب الرسمي للمركز الإعلامي للفيفا على منصة (إكس) "كان المشروع الجدد يهدف إلى توفير أساس لتعزيز اتحادات الفيفا الأعضاء ورياضتنا عالميًا، لا سيما في الدول التي هي بأمس الحاجة إلى الدعم".

أضاف "كما ذكرنا في بداية المقترح، هدفنا هو الحصول على موافقة أغلبية اتحادات الفيفا الأعضاء، وذلك بعد التشاور معها ومع مجلس الفيفا والاتحادات القارية والجهات المعنية الأخرى".

وأشار إنفانتينو وفقا للبيان "بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، اتضح أن المشروع قد أحدث انقسامات لن تصب في مصلحة الهدف الأساسي من المشروع".

وشدد رئيس فيفا "هدفنا دائما أن نتطور ونحن يد واحدة، لذا لن نستمر في هذا المقترح".

وقال إنفانتينو أيضا إنه سيكون حريصا خلال الفترة المقبلة على لم الشمل مجددا بين جميع الأطراف لمواصلة تطوير كرة القدم بأهداف مشتركة، خاصة في الدول التي تحتاج بشدة للدعم.

وواجه مقترح جياني إنفانتينو انتقادات عنيفة وأحدث ضجة كبرى، إضافة إلى التخوف من سيطرة المستثمرين على كرة القدم بشكل كبير، مما سيؤدي إلى توسعة أكبر للمنتخبات المشاركة في كأس العالم أو إقامة البطولة كل عامين بدلا من أربعة أعوام، مما سيؤثر على روزنامة البطولات المحلية والقارية للأندية.