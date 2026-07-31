المجر تستعد لإغلاق محطة نووية بسبب انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب

قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماجار اليوم الجمعة، إن محطة الطاقة النووية الوحيدة في المجر ستغلق لأول مرة في تاريخها بسبب انخفاض مستويات المياه بشكل قياسي في نهر الدانوب، مضيفًا أن المحطة قد لا تعود للعمل لعدة أسابيع حيث من المتوقع أن يستمر انحسار المياه في النهر.

وتعمل محطة باكس النووية، الواقعة على مسافة نحو 90 كيلومترا (50 ميلا) جنوب العاصمة بودابست، بأقل من نصف طاقتها الطبيعية، منتجة 965 ميجاواط من الطاقة بدلاً من 2000 ميجاواط المعتادة.

وتستخدم المحطة مياه نهر الدانوب لتبريد مفاعلاتها، ولكن المستوى المنخفض الذي يعد استثنائيا، اختبر قدرة المضخات على جلب كميات كافية إلى المحطة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في المحطة اليوم الجمعة، قال ماجار إن المزيد من الانخفاض في الإنتاج على وشك الحدوث في وقت لاحق اليوم الجمعة، وأنه من المرجح إغلاق المحطة بالكامل بحلول يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

وأكد ماجار أن عملية الإغلاق يمكن تنفيذها بأمان وأنها لا تشكل أي خطر على السكان أو البيئة.

وتنتج المحطة السوفيتية الصنع ذات المفاعلات الأربعة في باكس ما يقرب من نصف إنتاج الكهرباء في المجر. وإذا تم إيقاف تشغيلها، فستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخها البالغ 44 عامًا.