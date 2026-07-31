جلسة ودية في الزمالك لحل أزمة عقد إيشو

يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة ودية خلال الساعات القليلة المقبلة، مع أحمد عبدالرحيم إيشو لاعب الفريق، ووكيله، بغرض إنهاء الخلافات التي حدثت مؤخرا بشأن عقده الجديد.

كان إيشو قد وقع عقدا جديدا مع الزمالك في حضور جون إدوارد المدير الرياضي الذي تقدم باستقالته مؤخرا م منصبه، لكن الإدارة اطلعت على العقد ورأت أن هناك بعض البنود مبالغ فيها، وربما يجب تعديلها.

وحدث خلاف عند إخطار اللاعب بهذا الأمر، لكن حسين السيد عضو مجلس الإدارة سعى على مدار الساعات الماضية لتقريب وجهات النظر، من أجل تعديل بعض البنود دون أن يخل ذلك بما سيتقاضاه اللاعب في عقده الجديد.

وكان إيشو قد شارك في بعض المباريات كبديل في الموسم الماضي، فيما تمسك اللاعب الشاب بالاستمرار ضمن صفوف الفريق، سعيا للحصول على فرصة بعد تجديد تعاقده.