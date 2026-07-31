محكمة بريطانية تؤيد تصريحا ببناء سفارة صينية ضخمة في لندن

أصدر القضاء البريطانى حكما يجيز المضى قدما في بناء سفارة صينية جديدة ضخمة في لندن بعدما رفضت محكمة عليا بريطانية طعنا ضد قرار يمنح تصريحا ببناء السفارة.

وأقامت "رابطة سكان رويال منت كورت" دعوى قضائية ضد وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي البريطانية، وضد مجلس بلدية "تاور هامليتس" في لندن.

وقالت الجمعية إن وجود السفارة، المقرر إقامتها في موقع مخصص بالقرب من برج لندن، قد يزيد من خطر وقوع هجمات إرهابية أو قمع الاحتجاجات، كما قد يتم استخدامه لفرض قوانين صينية "قمعية" داخل المملكة المتحدة واستهداف المعارضين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأعربت الجمعية، التي تمثل عائلات وشركات في نحو 100 عقار، عن قلقها أيضا من احتمال أن تتسبب الحكومة الصينية في مخاطر تتعلق بالسلامة من الحرائق من خلال عدم الالتزام بواجبات السلامة، مشيرة إلى أن تطبيق تلك الالتزامات قد يكون غير ممكن بسبب الحصانة الدبلوماسية.

ودافعت الحكومة البريطانية ومجلس البلدية عن موقفهما في الدعوى، مؤكدين أنهما "درسا بعناية واهتمام" المخاوف التي أثارها السكان.