أوبرا وينفري تعتزم إغلاق أكاديمية الفتيات التي أسستها في جنوب أفريقيا العام المقبل

أعلنت أوبرا وينفري، عزمها إغلاق المدرسة التي أنشأتها للفتيات الفقيرات في جنوب إفريقيا قبل عقدين بحلول نهاية العام المقبل.

وافتتحت وينفري "أكاديمية أوبرا وينفري للقيادة للفتيات" عام 2007، بعدما ألهمتها محادثات أجرتها مع رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا بشأن الدور التحويلي لتعليم الفتيات. وكان مانديلا ضمن الحضور في حفل افتتاح المدرسة.

وكانت المؤسسة الخيرية التابعة لوينفري تتولى إدارة المنشأة وتمويلها، إلا أن الاتفاق منذ البداية نص على أن تسلم الأكاديمية، الواقعة بالقرب من جوهانسبرج، في نهاية المطاف إلى الإدارة التعليمية في المقاطعة، بحسب ما أعلنته الأكاديمية.

وقالت وينفري، في بيان أصدرته الأكاديمية أمس الخميس: "لم يكن الحلم قط مجرد بناء مدرسة، بل كان الاستثمار في الإمكانات غير المحدودة للشابات. وهذه المهمة لا تنتهي بإغلاق مدرسة واحدة، بل تستمر مع كل فتاة يمكن أن يغير التعليم مستقبلها".

وأضافت الأكاديمية أن التزام وينفري بتعليم الفتيات في جنوب أفريقيا سيستمر من خلال برنامج وطني موسع للمنح الدراسية، يهدف إلى دعم الفتيات المتفوقات أكاديميا في مدارس بارزة بمختلف أنحاء البلاد.

ووفقا لمؤسسة أوبرا وينفري الخيرية، تخرجت أكثر من 500 فتاة من الأكاديمية، والتحق عدد منهن بجامعات مرموقة في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا.