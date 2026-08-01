اليابان تعلن انتهاء أعمال البحث عن مفقودين في مركز تسوق بعد الزلزال القوي

أنهت السلطات اليابانية اليوم السبت عملية بحث وإنقاذ ضخمة استمرت لأيام في مركز تسوق "أيون مول" في بلدة كاشيما جنوب غرب اليابان، والذي انهار إثر زلزال قوي أودى بحياة 34 شخصا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وضرب زلزال بلغت قوته 1ر7 درجات مدينة كوماموتو الواقعة على جزيرة كيوشو، الرئيسية في جنوب اليابان، يوم الثلاثاء الماضي.

وكان مركز تسوق "أيون مول" ، الواقع في بلدة كاشيما، من أكثر المواقع تضررا، بعد أن أدى انفجار تلا الزلزال إلى تهدم الجدران وأحد الطوابق .

ووقع الانفجار — الذي ذكرت الشركة أنه يعتقد ناجم عن تسرب غاز — بعد إجلاء نحو 3000 متسوق إلى موقف للسيارات إثر الزلزال، بينما بقي بعض الموظفين بالداخل. وقد انهار الطابق الثاني من المركز التجاري.

وانتشل المنقذون خمسة أشخاص من تحت أنقاض مركز التسوق واستعادوا جثث سبعة آخرين خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأعلن المسؤولون اليوم السبت أنه تم حصر جميع المفقودين وأنهوا جميع العمليات في مركز تسوق "أيون مول".