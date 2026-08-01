فريق إطفاء ألماني يصل إسبانيا لدعم مكافحة حرائق الغابات

وصل أفراد من قوات الإطفاء التابعين لولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية إلى إسبانيا للمشاركة في دعم جهود مكافحة حرائق الغابات.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال فرانك فرينزر من إدارة إطفاء مدينة بون:" لقد وصلنا للتو، وسينطلق فريقنا الأول على الفور إلى مواقع الحرائق".

وكانت وحدة مكافحة حرائق الغابات المتخصصة التابعة لأكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، والتي تضم عناصر من مدن بون ودوسلدورف وليفركوزن وكونيجسفينتر وراتينجن، قد انطلقت أول أمس الخميس إلى إقليم ثامورا الواقع شمال غربي إسبانيا. ويضم هذا الرتل 56 فرداً من فرق الإنقاذ و21 مركبة. وكانت السلطات الإسبانية قد طلبت إرسال ما يُعرف بـوحدة مكافحة حرائق الغابات في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضاف فرينزر:" يمكن رؤية سحب الدخان وطائرات الإطفاء والمروحيات هنا". وأوضح أن المنطقة ريفية وجبلية، وأن الرياح تتجدد باستمرار وتؤجج النيران من جديد، مضيفاً: "هناك حاجة ماسة لتدخلنا الفوري في عمليات الإطفاء". وأوضح أن المأمول في البداية هو تفقد الأرض والأشجار للتحقق من وجود بؤر جمر متبقية لتأمين المنطقة.

وصرح فرينزر بأن الفريق الثاني للوحدة يستعد في هذه الأثناء للانتقال إلى مقر الإقامة، وقال: "لقد تم إنزالنا في دير قديم يضم قاعة طعام ضخمة وعددًا كافياً من الأسِرّة والمرافق الصحية"، حيث سيستقرون هناك للقيام بمهامهم خلال الأيام القادمة.