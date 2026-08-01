استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة اليوم

قتل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين وأصاب آخرين، السبت، في غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

يأتي ذلك، غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"مجلس السلام" التوصل إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، وإفادة المجلس بأن حركة "حماس" وافقت على خريطة طريق مفصلة، دون صدور تعليق إسرائيلي.

وفي أحدث الاعتداءات، أفاد مصدر طبي باستشهاد شاب وإصابة آخرين إثر غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين في شارع الثلاثيني جنوبي مدينة غزة.

وسبق ذلك استشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا مدنيا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ونقلا إلى المستشفى، بحسب المصادر ذاتها.

في الأثناء، نقل مراسل الأناضول عن مصادر محلية انفجار 4 مسيرات إسرائيلية من نوع كواد كابتر في بنايات بمحيط نادي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو مصابين.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء قصف مسيرة إسرائيلية فناء منزل بمدينة دير البلح وسط القطاع، وفق شهود عيان ومصادر طبية للأناضول.

وفي جنوب القطاع، أفاد مصدر طبي باستشهاد شاب متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها إثر استهداف من مسيرة إسرائيلية بمنطقة أصداء في مواصي مدينة خان يونس.

ولاحقا، أعلنت مديرية الدفاع المدني تعامل طواقمها مع مصابين اثنين إثر إطلاق نار من آليات إسرائيلية شمالي مدينة رفح، دون توضيح طبيعة الإصابتين.

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، عن استشهاد 1222 فلسطينيا وإصابة 4053 آخرين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت ما يزيد على 174 ألفا، فضلا عن دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.