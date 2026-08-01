محمود عاشور يكشف كواليس حالة مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

تحدث محمود عاشور، الحكم الدولي وحكم الفار في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي، لأول مرة عن كواليس الحديث بينه وبين محمود وفا، حكم المباراة، حول الحالة الجدلية التي طالب فيها النادي الأهلي بركلة جزاء.

وشهدت مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز، خلال شهر إبريل الماضي، حالة جدلية بسبب عدم احتساب الحكم محمود وفا ركلة جزاء للنادي الأهلي بعد استدعاه من محمود عاشور حكم الفيديو، لوجود لمسة يد على مدافع سيراميكا كليوباترا.

وقال محمود عاشور عبر برنامج بودكاست: «هناك قاعدة ثابتة في حالات ركلات الجزاء ينص على أنه إذا اختلف وضع اليد في لحظة اللمس تحديدًا يكون هناك خطأ، خاصة حينما تغيرها بإرادتك، لكن في حالة ثباتها كما هي لن أعاقبك».

وأضاف: «لحظة تمرير لاعب الأهلي، كرة عرضية، يد مدافع سيراميكا كانت بجانبه، لكن وقت اللمس تحركت يده».

وأوضح: «عند استدعاء الحكم محمود وفا عرضت كل الزوايا للعبة، كما شاهد زاوية توضح تحرك يد مدافع سيراميكا، ولكن وجهة نظره كانت أن لاعب سيراميكا، يحاول أن يتفادى الكرة ولم يحتسب ركلة جزاء».

وتابع: «أوسكار رويز لم يناقشني بعد المباراة، هو حقق مع حكم مباراة الجيش وسيراميكا ولكن لا يجرؤ أن يحقق معي، لأني حكم فيديو».

وأتم: «في النهاية رأيي يكون استشاريًا والقرار النهائي بيد حكم الساحة، أوضحلك الزوايا وأتناقش معك وأقول لك مثلا عندي احتمالية ركلة جزاء والحكم لم يقتنع فلا يستطيع أن يلومني، والحكام غير مقتنعين بالمعايير التي وضعها رويز والتي كان يحللها».