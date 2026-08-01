قائد الجيش اللبناني: نرفض بقاء الاحتلال على أي جزء من ترابنا

شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، السبت، رفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية.

وأكد أن الجيش اللبناني سيواصل الوقوف إلى جانب المواطنين ومواكبة عودتهم إلى مناطقهم رغم التحديات.

جاء ذلك خلال تفقده قيادة قطاع جنوب الليطاني ولواء المشاة الخامس في منطقة صور، وفوج التدخل الخامس في منطقة كفردونين بقضاء بنت جبيل (جنوب)، حيث اطلع على المهمات المنفذة، وفق بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

وخلال الجولة، التقى هيكل، الضباط والعسكريين وهنأهم بمناسبة عيد الجيش.

وأعرب عن تقديره لجهودهم وتفانيهم، مؤكدا أن تضحياتهم النابعة من قناعتهم وإيمانهم برسالتهم "لا تقدر بثمن".

وشدد هيكل، على أن لبنان يستمد قوته من جيشه، وأن نجاح المؤسسة العسكرية مرهون بتضافر جهود جميع وحداتها وعناصرها.

وقال مخاطبا العسكريين: "نؤمن بأن كل شبر من أرضنا هو حق لنا، ونرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا".

وأضاف هيكل: "لن تذهب تضحيات شهدائنا وجرحانا سدى، وسنواصل الوقوف إلى جانب أهلنا ومواكبة عودتهم مهما بلغت التحديات، ونؤمن بوطن واحد موحد لا يتجزأ، يدافع عنه جيش واحد يحمي حدوده ويؤمن استقراره".

وفي 1 أغسطس 1945، تأسس الجيش اللبناني تحت مظلة السلطة الكاملة للحكومة، أي بعد أقل من عامين من حصول البلد العربي على الاستقلال التام عن الانتداب الفرنسي عام 1943.

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، في تصريحات بمناسبة عيد الجيش، إن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا لجيش بلاده في الجنوب مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي، وأكد أنه لا شرعية لأي سلاح خارج إطار الدولة.

ويأتي عيد الجيش اللبناني هذا العام، بينما تشن إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، عدوانا على البلد العربي، أسفر عن استشهاد 4 آلاف و333 شخصا وإصابة 12 ألفا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل عدوانها رغم توقيع بيروت وتل أبيب في 26 يونيو الماضي اتفاق "صيغة الإطار" برعاية أمريكية.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".