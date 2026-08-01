القبض على 4 عناصر جنائية بحوزتهم 90 قطعة يشتبه في أثريتها ومواد مخدرة في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة؛ لاتهامهم بمحاولة جلب وتهريب كميات من المخدرات، فضلًا عن حيازتهم 90 قطعة يشتبه في أثريتها، بمنشأة القناطر في الجيزة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية من متجري المواد المخدرة، إذ أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيل عصابي (يضم 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب وتهريب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة، واستهدافهم وضبطهم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وضبط بحوزتهم (150 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش – 4 قطع أسلحة نارية متنوعة – 90 قطعة يشتبه في أثريتها).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 16 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وعُرضت القطع المشتبه في أثريتها على الجهات المعنية لتحديد ماهيتها.