ترامب يهدد بتوجيه ضربات عنيفة لإيران: سيأتي وقت يقولون فيه لم نعد قادرين على تحمل ذلك

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، بتوجيه المزيد من الضربات لإيران، قائلا: "سنضربهم بقوة شديدة"، وفق تصريحات أدلى بها خلال اجتماع لإدارته في منتجع كامب ديفيد الرئاسي.

ولم يحدد ترامب إطارا زمنيا لهذه الضربات، كما لم يقدم تفاصيل إضافية.

وقال، ردا على سؤال بشأن الأسابيع الأربعة المقبلة: "سيأتي وقت يقولون فيه: لم نعد قادرين على تحمل ذلك".

وأكد أن إيران لا تزال تحتفظ ببعض قدراتها العسكرية رغم الضربات التي تعرضت لها حتى الآن، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يستمر طويلا.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه لم ينفذ أي ضربات جديدة على إيران خلال الليل.

وأبدى ترامب إحباطه إزاء الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع.

وجدد انتقاداته لإيران، متهماً إياها بعدم الالتزام بالاتفاقات في كثير من الأحيان، وبتحريف مضمون المحادثات علناً.

وقال: "كل ما يفعلونه يثير غضبي".

وفي وقت لاحق، أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، مجددا عن استياء الإدارة الأمريكية، متهمة طهران بأنها وقعت الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن هدنة، لكنها سرعان ما "انتهكتها، وأطلقت النار على سفن تجارية، وقتلت جنودا أمريكيين"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وقالت ليفيت في بيان مساء الجمعة: "لن يقف الرئيس ترامب مكتوف الأيدي ويسمح باستمرار هذا السلوك الإرهابي". وأضافت: "ستواصل إيران دفع الثمن إلى أن تعود إلى طاولة المفاوضات بطريقة يعتبرها الرئيس ترامب جادة وذات مغزى".

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت تحذيرات أمنية جديدة للأمريكيين في 10 دول بالمنطقة، داعية إلى توخي أقصى درجات الحذر بسبب تصاعد التوترات مع إيران.

وشملت التحذيرات البحرين وإسرائيل والعراق والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وحثت المواطنين الأمريكيين على الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، والإغلاق المؤقت للمجال الجوي، وغيرها من اضطرابات السفر.