ترامب يهدد مجلس الشيوخ بإبقاء القائم بأعمال وزير العدل في منصبه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن مجلس الشيوخ إذا لم يوافق على ترشيح تود بلانش لمنصب وزير العدل، فسيظل بلانش في منصبه الحالي بصفة مؤقتة، مضيفا أنه سيضغط أيضا على الكونجرس لإقرار صندوق مقترح "لمكافحة تسييس مؤسسات الدولة" من شأنه أن يساعد حلفاءه.

وذكر ترامب أمس الجمعة أن الصندوق البالغة قيمته 1.8 مليار دولار انتهى أمره.

ويعرقل عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان جون كورنين عن ولاية تكساس وتوم تيليس عن ولاية نورث كارولاينا ترشيح بلانش، مطالبين بضمانات مكتوبة بأن وزارة العدل لن تنشئ الصندوق الذي سخر منه منتقدو ترامب ووصفوه بأنه صندوق زائف يهدف لمكافأة المؤيدين بأموال دافعي الضرائب، وفق وكالة رويترز.

ووصف ترامب في منشور صباح اليوم على منصته (تروث سوشال) بلانش بأنه "أحد أكثر المهنيين احتراما، بشهادة الجميع، في البلاد"، وقال إن كورنين وتيليس إذا لم يدعما الترشيح، "فسيضغط بقوة من أجل إقرار مشروع قانون مكافحة... تسييس مؤسسات الدولة".

تصويت يوم الثلاثاء

كتب تيليس، الذي تنتهي ولايته في يناير، اليوم أن ترشيح بلانش لن يتم إقراره بسبب تراجع ترامب عن موقفه، لكنه عبر عن أمله في حل المسألة بحلول يوم الثلاثاء، وهو الموعد الذي حددته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ للتصويت على الترشيح.

وأضاف تيليس على منصة إكس: "على الرغم من التعليقات التي صدرت حتى أمس بأن الصندوق انتهى أمره، فإن الرئيس ترامب ينوي بوضوح إحياء صندوق المدفوعات لهؤلاء الأشرار، إما عن طريق إنشاء صندوق زائف آخر بنحو غير لائق، أو الضغط على الكونجرس للتصويت على مشروع قانون ستعارضه غالبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ".

وعلى الرغم من هذا الجمود، قد لا يحتاج بلانش إلى موافقة مجلس الشيوخ لإكمال فترة ولاية ترامب. ويمكن للمسؤولين بالإنابة شغل مناصبهم ما دام ترشيحهم قيد النظر في مجلس الشيوخ ولم يُرفض أو يُسحب رسميا.