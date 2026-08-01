أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة فيورنتينا الإيطالي، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، على ملعب "وورثرسي" بالنمسا، ضمن استعدادات الناديين للموسم الجديد 2026-2027.

وشهد التشكيل عدة مفاجآت، أبرزها الدفع بالهولندي دينزل دومفريس في مركز الجناح الأيمن، إلى جانب الاعتماد على عدد من العناصر الشابة.

ويفتقد ريال مدريد خدمات عدد من نجومه، في مقدمتهم كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام، بالإضافة إلى الغيابات التي ضربت خط الدفاع بسبب الإصابات.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، خوان مارتينيز، ماريو ريفاس، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، أردا جولر.

خط الهجوم: إندريك، دينزل دومفريس، أليكسيس سيريا.