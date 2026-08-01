 روسيا تشن هجوما واسعا على كييف يسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 33 آخرين

أطلقت روسيا، خلال ليل الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، وابلا كثيفا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة 33 مدنيا في العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب السلطات.

وجاءت هذه الضربات بعد هجوم روسي واسع قبل يومين أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين في أنحاء أوكرانيا، فيما يبدو أن موسكو تسعى لاستغلال النقص الحاد في أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ الباليستية التي زود بها الغرب كييف.

ويقلل استمرار هذه الهجمات من فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب الروسية على أوكرانيا، المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

- قتلى ودمار في أنحاء كييف

وتضرر مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في منطقة سولوميانسكي بالعاصمة جراء سقوط حطام، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأجلت فرق الإنقاذ 35 شخصا من الطوابق العليا للمبنى، فيما لقي شخصان حتفهما وأصيب ثمانية آخرون، بينهم طفلان، وفقا لخدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية.

وفي منطقة دارنيتسكي في كييف، قتل سبعة أشخاص وأصيب 14 آخرون بعدما تسبب الهجوم في اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بمنازل ومركبات ومبنى إداري وآخر غير سكني، بحسب خدمات الطوارئ.

وفي منطقة شيفتشينكيفسكي بالعاصمة، تمكنت فرق الطوارئ، من إخماد حريق اندلع في مبنى غير سكني، ولم تصدر معلومات إضافية بشأن تقارير سابقة لرئيس المنطقة أفادت باحتجاز أشخاص داخل مبنى سكني آخر.

وسُجلت أضرار في مبان تجارية وسكنية في منطقتين أخريين من العاصمة.

وقال وزير خارجية ليتوانيا، إن سفارة بلاده في كييف تعرضت لأضرار بعدما سقطت صواريخ بالقرب منها خلال الليل.