إصابة 9 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر حادث تصادم سيارتين بمركز الداخلة في الوادي الجديد

أُصيب 9 أشخاص بينهم 3 أطفال، مساء اليوم السبت؛ إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق موط – الدهوس بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، بلاغًا يفيد بوقوع حادث بمركز الداخلة إثر تصادم السيارتين على طريق موط – الدهوس؛ ما أسفر عن إصابة ركابهما بإصابات متفاوتة.

فيما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ فور إخطارها بالواقعة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث، عن إصابة كل من: محمد سامي رشوان (31 سنة)، وحسام حسن محمود (27 سنة)، وعمار أحمد محمد عكاشة (10 سنوات)، وصابر محمود سيد علي (42 سنة)، وأحمد سيد سويلم مسلم (28 سنة)، وهدى أمين فهمي علي (46 سنة)، وأحمد محمد عكاشة (16 سنة)، وكرم أحمد محمد عكاشة (4 سنوات)، واهالة أنور محمد عبد الرحمن (45 سنة).

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.