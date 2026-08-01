الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق مصري أدين باغتصاب امرأة وقتلها

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن مصري، بعد إدانته باقتحام منزل واغتصاب امرأة وقتلها عمدًا في منطقة الحدود الشمالية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المحكوم عليه ويدعى "م. س. ر. ع"، أقدم على اقتحام منزل واغتصاب امرأة وقتلها عمدًا وعدوانًا، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه وأُحيل إلى التحقيق.

وأضافت أن التحقيقات أسفرت عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر حكم بثبوت ما نُسب إليه، واعتبار ما ارتكبه من أعمال "الحرابة" والحكم عليه بالقتل حدًا.

وأوضحت الوزارة، أن الحكم أصبح نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، ثم صدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم، وتم تنفيذ حكم القتل حدًا بحق المحكوم عليه، الأربعاء، في منطقة الحدود الشمالية، بحسب بيان الوزارة، الذي نقلته شبكة CNN بالعربية.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، أن إعلانها تنفيذ الحكم يأتي تأكيدًا على حرص المملكة على تحقيق الأمن والعدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية بحق كل من يعتدي على الأنفس أو ينتهك حق الآخرين في الحياة، محذرة من أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يقدم على مثل هذه الجرائم.