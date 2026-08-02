لميس الحديدي: التحذيرات الأمريكية والأوروبية لرعاياهم بالشرق الأوسط مؤشر لقرب الضربة الأمريكية على إيران

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر جزء لا يتجزأ من هذا الإقليم المشتعل، لافتة إلى تصاعد التحذيرات الصادرة عن الولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا وأستراليا لرعاياهم في عموم دول الشرق الأوسط بما فيها مصر والسعودية والإمارات وقطر، لتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة، والاستعداد للمغادرة في ظل الارتباك المتوقع لحركة الطيران وإمكانية إغلاق المجالات الجوية.

وأضافت خلال برنامج "الصورة" المذاع عبر فضائية "النهار" أن هذه التحذيرات تمثل "مؤشرا لقرب ضربة أمريكية قاسية وقوية لإيران"، كما وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت أن التصريحات الإيرانية المقابلة جاءت بقصف كل المصالح الأمريكية في العالم، لافتة إلى أن هناك تحذيرات سورية وأردنية صادرة للعراق بأن انطلاق أي اعتداءات من أراضيه عبر الميليشيات لن يمر دون رد.

وأشارت إلى أن الأوضاع الإقليمية "تزداد اشتعالا"، مؤكدة أن ما حدث في ميناء دمياط لا ينفصل عن الإقليم ويمثل "شرارة من الاشتعال الإقليمي".

ولفتت إلى أن الأهمية الاستراتيجية لميناء دمياط تضاعفت مؤخرا مع اندلاع الحرب الأمريكية - الإيرانية لكونه بات ممرا لتصدير البضائع والنفط السعودي والخليجي للخارج، مؤكدة أن الميناء يعمل لليوم الثالث على التوالي بكفاءة دون توقف، منذ وقوع حادث استهداف سفينة التغويز في الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأربعاء الماضي.