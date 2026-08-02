 تركه سائقه وقاده طفل.. إصابة شخصين في انقلاب أتوبيس نقل ركاب بطنطا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركه سائقه وقاده طفل.. إصابة شخصين في انقلاب أتوبيس نقل ركاب بطنطا

أرشيفية
أرشيفية
علاء شبل
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2026 - 12:40 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2026 - 1:18 ص

شهدت قرية حصة شبشير التابعة لمركز طنطا، انقلاب أتوبيس كان يقوده طفل، بعد أن تركه سائقه لشراء بعض الاحتياجات، ما أسفر عن إصابة شخصين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا إخطارًا بوقوع حادث مروري إثر انقلاب أتوبيس لنقل الركاب على خط طنطا - شبشير، ووجود مصابين.

وبالفحص والتحريات، تبين أن الأتوبيس كان متوقفًا على جانب الطريق بأحد شوارع قرية حصة شبشير التابعة لمركز طنطا، وتركه سائقه، فاستغل أحد الأطفال ذلك وقاد الأتوبيس، ما أسفر عن اصطدامه بأحد الحواجز الخرسانية وانقلابه.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، جرى نقلهما إلى مستشفى طنطا العام لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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